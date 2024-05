Checo, con VENTAJA sobre Sainz en Red Bull

Sergio Pérez, piloto mexicano, tendría ventaja sobre Carlos Sainz para el asiento en Red Bull.

Otmar Szafnauer, ex jefe de equipo, habló en el podcast de RacingNews365 sobre la disputa entre ambos corredores por el asiento junto a Max Verstappen en 2025: "Para mí, lo único, y Carlos ha hecho un trabajo brillante, es un gran conductor, es que cuando introduces ese elemento de novedad, no sabes lo que vas a obtener.

"Con Checo sabes exactamente lo que tienes. Si presentas a Carlos, tal vez esté cerca de Max, tal vez si ese es el caso, tienes más ejemplos de estos casos en los que me encontré con ellos, que no debería haberlo hecho, ya sabes a lo que me refiero.

"Creo que Checo está haciendo el trabajo. Y como dije, si estuviera tomando esa decisión, lo conservaría. La combinación parece estar funcionando. 2025, nuevamente, será un año en el que no habrá grandes cambios regulatorios. Y para mí, si esa combinación de controladores funciona, la mantendría igual.

"Si estás seguro de que con la combinación que tienes, puedes ganar el campeonato también en 2025, es por eso que lo mantendría. Entonces, la única razón por la que digo esto es hasta ahora que la combinación ha dado resultados", señaló.

Ambos pilotos hispanos quedan sin contrato hasta finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1; sin embargo, los directivos del equipo han asegurado que el mexicano tiene ventaja para quedarse junto a Max Verstappen.

Únicamente una caída dramática en el rendimiento del nacido en Jalisco podría provocar al equipo a voltear a otros candidatos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano completará el actual campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.

