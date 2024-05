Red Bull CONFIRMA lo mejor para Checo

Red Bull confirmó la mejor noticia para Sergio Pérez tras el Gran Premio de Miami 2024.

Helmut Marko, asesor de la escudería, aseguró en su columna para Speedweek que el equipo tiene planeado llevar mejoras al próximo Gran Premio de Imola: "Está prevista una actualización para Imola, pero no porque McLaren sea tan bueno ahora.

"Por supuesto, sería bueno si se pudieran fabricar piezas nuevas en una semana, pero ese no es el caso, la actualización se ha planificado desde hace algún tiempo.

"El hecho de que no tuviéramos una carrera allí el año pasado no hace mucha diferencia, porque es igual para todos y la pista no ha cambiado desde entonces", comentó.

El equipo austriaco no pudo superar en Miami Gardens ante Lando Norris y su McLaren con varias mejoras. Max Verstappen sufrió daño en el fondo plano y Checo simplemente no tuvo el ritmo suficiente.

Para el nacido en Jalisco es fundamental poder seguir en buen momento porque las discusiones sobre su futuro están en un punto clave.

Checo no tiene contrato para 2025; sin embargo, si logra mantener su buena forma mostrada hasta el momento, no habrá duda alguna para poder darle más tiempo junto a Max Verstappen.

¿Qué pasó en el GP de Miami 2024?

El Gran Premio de Miami del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2024 tuvo un ganador inesperado.

Lando Norris y las mejoras en su McLaren ganaron la carrera en Miami Gardens y cortaron el dominio establecido por Red Bull Racing. El británico era el piloto con más podios, sin poder conseguir una victoria en la historia.

Max Verstappen, quien nunca se pudo sentir cómodo en su auto, y Charles Leclerc completaron el podio. Carlos Sainz, Sergio Pérez y Lewis Hamilton completaron el Top 5.

Mientras que Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso y Esteban Ocon fueron el resto de corredores con puntos. Esta es la primera victoria de un auto que no es Red Bull o Ferrari desde el pasado Gran Premio de Brasil en 2022.

Unas horas después de finalizar la carrera, la FIA anunció penalizaciones para Sainz, Magnussen y Stroll. Esto benefició a Checo, puesto que le otorgó la cuarta posición.