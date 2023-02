Mercedes ha confirmado que George Russell sufrió una falla hidráulica durante la segunda sesión del segundo día de la prueba de pretemporada de Bahrein.

El piloto británico se detuvo a la salida de la curva 10 con poco más de 90 minutos para el final después de haber estado atascado en cuarta marcha en todo el sector medio, con un mensaje en el tablero que decía 'falla hidráulica'.

Pero hubo esperanza de que el problema fuera simplemente un sensor erróneo que se habría reparado o reemplazado rápidamente cuando el W14 fue devuelto al garaje.

Ese, sin embargo, no es el caso según un portavoz de Mercedes que confirmó la falla, sugiriendo que era 'muy poco probable' que Russell regresara a la pista.

En palabras para AMuS, Toto Wolff, jefe de equipo en Mercedes, dijo que el equipo "estaba perdido" después de los problemas que presentó el W14.

