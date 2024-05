¡Miami hace HISTORIA en la F1!

Si bien algunos aficionados y expertos mencionan cada vez menos la popularidad de la Fórmula 1 debido al dominio de Red Bull y Max Verstappen, la categoría reina en Estados Unidos parece estar aumentando. El Gran Premio de Miami volvió a batir el récord de audiencia de la carrera esta temporada.

Lo hizo al menos ante 3,1 millones de espectadores en Estados Unidos en el canal ABC, rompiendo el récord anterior de 2,6 millones de espectadores de 2022, informó la F1.

La carrera de velocidad del sábado, transmitida por ESPN, tuvo casi un millón de espectadores. El número más alto desde su introducción.

La temporada pasada fue un poco menos en Estados Unidos, cuando sólo una media de 2,1 millones de espectadores sintonizaron para ver quién ganaría el Gran Premio.

La popularidad de los conductores sigue tan alta como siempre gracias a la exitosa serie de Netflix Drive To Survive, como indicó Lando Norris el fin de semana pasado cuando habló de su fiesta del Día del Rey en Ámsterdam: "No, me reconocieron casi de inmediato.

"Pero creo que hoy en día todos los conductores son reconocidos rápidamente. Gracias a Drive to Survive y cosas así, ahora hay personas en todas partes que te reconocen.

"No necesariamente tienen que ser aficionados a las carreras. Eso es claramente peor ahora que hace unos años", afirmó el británico. De momento, el deporte también está creciendo en Estados Unidos, con tres carreras.

Parece que el deporte está ganando popularidad nuevamente en el país que antes se entusiasmaba principalmente con la IndyCar y la NASCAR, pero que cada vez está adoptando más la Fórmula 1.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Miami 2024?

Aunque el único cambio fue que Alpine salió del fondo de la tabla con el punto sumado en Miami Gardens, en el resto de posiciones tuvimos cambios considerables en las distancias.

Por ejemplo, McLaren logró alejarse de Mercedes y Aston Martin. Mientras que, por otro lado, Red Bull logró sacar ventaja de Ferrari a pesar de su terrible fin de semana.

A continuación, te mostramos todas las posiciones y puntos tras la sexta carrera del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2024.

1- Red Bull - 239 pts

2. Ferrari - 187 pts

3. McLaren - 124 pts

4. Mercedes - 64 pts

5. Aston Martin - 42 pts

6. Visa Cash App RB - 19 pts

7. Haas - 7 pts

8. Alpine - 1 pts

9. Williams - 0 pts

10. Sauber - 0 pts