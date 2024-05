¡Checo lanza su mayor CRITICA!

Checo Pérez ha dejado claro que la música de Peso Pluma, polémico cantante mexicano, no es de su agrado.

El piloto de Red Bull ha hablado de sus gustos musicales son muy particulares, y no se dejan llevar tanto por algunas modas que se tienen actualmente.

Pérez es actualmente segundo lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1. el tapatío no suele ser muy expresivo en cuanto a decir cosas sobre hablar mal de algunas otras cosas de su país, pero sobre la música no se quedó callado.

En una entrevista para CNN en Español, se le preguntó por el artista de corridos tumbados ó bélicos, Peso Pluma.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Peso Pluma?

“Tengo mucha admiración por él, no es el tipo de música que escucho. Obviamente como mexicano es increíble lo que está haciendo en la música, un mercado tan difícil”, mencionó Checo Pérez.

“Me gusta más Carlos Rivera, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández. Ese tipo de música me gusta más… Me gusta mucho el pop latino en general, me gustan todos los artistas latinos. Me gusta estar lo más tranquilo que puedo estar en situaciones que son de mucho estrés”, sentenció.

La próxima carrera de Checo será el 19 de mayo, cuando se dispute el Gran Premio de Emilia-Romaña, donde buscará regresar al podio con el objetivo de mantenerse en segundo lugar, ya que solo tiene cinco puntos de ventaja sobre Charles Leclerc.