Norris responde a sus HATERS

Lando Norris ha enviado un fuerte mensaje a todos sus haters después de lograr su primera victoria dentro de la Fórmula 1.

Norris fue el sorpresivo ganador del Gran Premio de Miami el pasado domingo, rompiendo así su racha sin victorias en la categoría reina, por lo que rápidamente dejó un claro mensaje a los que dudaban de él.

Bautizado hasta el día domingo como "Lando No-wins", el británico se deshizo de ese apodo al vencer de manera contundente a Max Verstappen en el Circuito Internacional de Miami

El piloto de McLaren aprovechó la salida de un auto de seguridad que le permitió tomar una parada de ventaja respecto a los demás autos de la parrilla, y eso sumado a la gran conducción que tuvo, le permitió ganar la carrera.

¿Qué dijo Lando Norris a sus haters después de ganar en Miami?

Tras cruzar la meta, Norris no dudó en recordar por radio el apodo de 'Lando No-wins'. "¿Así que Lando No-wins, eh? Creo que se ha acabado", expresó. Y en rueda de prensa lo explicó.

"Por supuesto, las personas que tengo más cerca, mi equipo, mis ingenieros, mi director, mi entrenador, mi familia, esas son las personas cuyas palabras siempre tomas como algo más significativo y cualquiera puede decir lo que quiera", explicó.

"Yo siempre estoy a favor de eso, no necesito gustarle a la gente. No necesitan apoyarme, no siempre pido ese tipo de cosas. Pero sí, cuando la gente duda de mí en ciertas situaciones... ahí sí quieres demostrar que se equivocan, quieres salir y demostrarles que se equivocan", destacó.

"Creen que saben de lo que están hablando y cuando demuestras que no es así, eso es algo agradable. Así que, sí, no es una indirecta a nadie. Quería decir la frase de Valtteri "a quien corresponda...", pero me dije "eso tiene copyright", así que no quise repetirla. Es bonito salir ahí fuera y hacer mi trabajo y demostrar a la gente de lo que soy capaz", argumentó Norris.

La razón por la que Lando recordó a Bottas es que Valtteri, después de su victoria en Rusia 2020, lanzó un contundente mensaje a sus críticos: "A quien le corresponda, que os jodan".