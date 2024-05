Sainz EXHIBE las mentiras de la prensa española

Carlos Sainz salió a desmentir los rumores que lo han rodeado en los últimos días sobre su futuro en la Fórmula 1.

El corredor español se pronunció sobre la información que señalaba un supuesto rechazo a Audi y aclaró la situación en Marca: "No, eso no es correcto. No hay nada de cierto en ello, no, no tengo nada que añadir.

"Creo que mi padre es un activo muy importante y algo muy importante a considerar. Pero en mi decisión intervienen muchos más factores. Realmente espero que Audi en el futuro pueda luchar por la victoria, porque eso significaría un coche más luchando por triunfos y una marca enorme como es.

"Les deseo lo mejor, sin siquiera haber decidido si es una posibilidad para mí o no. La única seguridad que tengo es la de mí mismo de que quiero tomar la decisión correcta. Por eso también está tardando un poco más y por eso quiero ver todas las opciones disponibles antes de tomar cualquier decisión fundamental.

"Creo que unirse a Audi tiene mucho sentido para ellos y para Nico (Hulkenberg). Creo que es un gran piloto y he visto de cerca su talento. Creo que es un gran fichaje para ellos y los felicito a ellos y a él porque últimamente también le está yendo muy bien en Haas", comentó.

El piloto número 55 es uno de los varios personajes que quedarán sin contrato al finalizar la campaña 2024. Se ha hablado mucho sobre su futuro y la teoría que se maneja es que Carlos estaría esperando a ver si Max Verstappen termina saliendo de Red Bull o si tendrá que voltear a Mercedes.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".