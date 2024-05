¿Adrian Newey puede darle el Mundial a Ferrari?

En un año en el que la Fórmula 1 ha visto a uno de sus tres campeones del mundo en activo fichar por un rival, otro ha ampliado su contrato y el futuro del tercero está en duda en medio de las luchas internas de su equipo, es la posible salida de un diseñador lo que podría tener el efecto más duradero.

Lewis Hamilton, Fernando Alonso e incluso el imparable Max Verstappen son algunos de los mejores del automovilismo, pero Adrian Newey de Red Bull tiene más campeonatos que los esfuerzos combinados de los tres pilotos.

No es de extrañar, entonces, que cualquier cambio también pueda provocar una modificación en el dominio y hacer que Red Bull caiga en el orden. Ferrari, Mercedes y Aston Martin son los pretendientes más probables para la firma del hombre de 65 años, pero ¿qué tan pronto podrían esperar ver resultados los que atraen a Newey?

Revisamos los libros de historia para ver si el pasado podría decirnos cómo será el futuro de la F1.

Relacionado: Filtran PLAN de Checo para el FUTURO

¿Adrian Newey podrá darle el Mundial a Ferrari?

Adrian Newey saltó a la fama en la F1 con Williams en 1991 después de un breve paso por el equipo March, cuando Williams y McLaren todavía eran potencias que luchaban por los campeonatos mundiales de constructores.

A pesar de que Newey y el director técnico Patrick Head vieron que el FW14 mejoraba a medida que avanzaba 1991, la supremacía de Ayrton Senna a principios de año ayudó a McLaren a conseguir su cuarto título consecutivo en la primera temporada de Newey en Williams.

Los diseños de Newey y la avanzada tecnología del automóvil demostraron ser tan potentes que el equipo nunca utilizó el FW15 original con el que pretendían reemplazar al FW14B en 1992.

Williams disfrutó de más éxitos inspirados por Newey hasta que se fue y, preocupantemente para Red Bull, el equipo no ha ganado un campeonato desde entonces.

Williams en 1992

El equipo con sede en Woking no había encontrado la gloria del título desde 1991, pero la llegada de Newey coincidió con un cambio de reglamento que afectó al tamaño del coche. Mika Hakkinen y David Coulthard dieron vueltas a todos los demás coches en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada para demostrar lo bien que Newey y McLaren se habían adaptado al cambio de reglas.

Sin embargo, las victorias continuaron a lo largo del año mientras Hakkinen y Michael Schumacher de Ferrari emocionaron a los fanáticos con una pelea por el campeonato que cayó a favor de McLaren. Al igual que Williams, McLaren no ha ganado ningún título desde que Newey se fue, aunque se han acercado mucho más que sus rivales británicos de toda la vida.

Si Newey deja Red Bull por otro equipo en 2026, cuando las nuevas regulaciones entren en vigor, la temporada 1998 será la que a todos los demás constructores les preocupará que pueda repetir.

Irónicamente, Red Bull es donde Newey tardó más en encontrar la manera de ganar el campeonato. Sin embargo, el equipo también era mucho más nuevo en la F1 que sus empleadores anteriores, ya que solo se había formado un año antes.

Newey se unió a Red Bull procedente de McLaren en 2006, lo que significa que no tendría voz y voto en los fundamentos del RB2, pero tenía las manos ocupadas ya que Toro Rosso, ahora RB, también se beneficiaría del trabajo de Newey para 2007 (y más allá).

El RB3 y el STR2, esencialmente el mismo chasis, no eran máquinas líderes en el mundo, pero tener cuatro autos que proporcionaran datos aerodinámicos no estaba de más. Red Bull poco a poco empezó a conseguir más puntos y podios en las temporadas siguientes y podría haber conseguido su primer título en 2009 si no fuera por el comienzo más extraño que la ficción que tuvo Brawn GP.

El RB5 del 2009 se convirtió en una máquina habitual de anotar puntos en manos de Sebastian Vettel y Mark Webber, y los dos consiguieron seis victorias, la primera de Red Bull, esa temporada. En 2010, un automóvil diseñado por Newey volvió a ser una máquina de primera clase cuando el RB6 logró 15 de 19 poles posibles y nueve victorias en el camino hacia ambos campeonatos.

Vettel obtuvo sus cuatro títulos con Red Bull

Quizás hubiera llevado más tiempo que en Williams o McLaren, pero Newey lo había vuelto a hacer, esta vez con un equipo que ni siquiera existía una década antes. Como la F1 ha rechazado recientemente la idea de nuevas entradas, cualquier hogar futuro para Newey sería un equipo establecido.

La historia ha demostrado que unirse a Newey en un equipo que sabe ganar coincidiendo con un cambio de reglamento puede tener resultados devastadores. Puede que no sepamos quiénes se convertirán en ganadores de la F1 al nombrar a Newey, pero parece que Red Bull se convertirá en perdedor.