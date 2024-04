El GOLPE de Aston Martin a Alpine por Fernando Alonso

Aston Martin le ha dado un golpe a Alpine por culpa de Fernando Alonso y su renovación con el equipo británico.

Mike Krack, jefe del equipo, dijo en palabras recogidas por SoyMotor lo siguiente sobre la continuidad del español: "No estaba seguro de si iba a seguir compitiendo Esa fue la duda que hizo que no durmiera tan bien, no que se fuera a ir a otro sitio, porque él siempre fue muy creíble en sus palabras, yo confiaba en eso y él lo cumplía.

"Así que había dudas, pero ya no las tenemos. Estoy seguro de que muchos querrían ficharle, aunque quizá no su antiguo equipo. Un piloto con esas cualidades, como se vio en la calificación para el Sprint, es simplemente increíble, el rendimiento que puede conseguir.

"Pero también la habilidad en carrera, la inteligencia en carrera, lo hemos visto con el DRS en Suzuka, lo vimos en Melbourne. Tenemos aquí a alguien que es muy inteligente, que tiene una visión general de todo, y estoy seguro de que a mucha gente le gustaría ficharle, quizá no a su antiguo equipo.

"Han sido un par de días. Cuando tienes las conversaciones, siempre puedes trabajar en el 'y si...' para no perder tiempo cuando llega la decisión, y una vez que decidió quedarse, fue cuestión de un par de días", confesó.

Relacionado: Fernando Alonso, en PROBLEMAS con la F1

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalué si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.