¡Ferrari da PASO DEFINITIVO para vencer a Red Bull!

Ferrari ha conseguido un nuevo patrocinio que los podría acercar a la pelea contra Red Bull.

Se trata de un nuevo sponsor principal y es la estadounidense Hewlett-Packard, también conocida como HP, la que patrocinará al equipo. La Scuderia, por supuesto, tendrá acceso a los lucrativos servicios de Lewis Hamilton a partir de la próxima temporada, aunque su considerable salario también tendrá que pagarse de alguna parte.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.



We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk