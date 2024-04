Alonso, AFECTADO por la FIA

La FIA ha mostrado de nuevo inconsistencias a lo largo de sus castigo y ahora su nuevo objetivo es Fernando Alonso, al cual han sancionado de manera más severa que a otros.

El Gran Premio de China reveló las inconsistencias de la FIA al momento de realizar penalizaciones, una de ellas con respecto al trato hacia ambos pilotos de Aston Martin, donde curiosamente uno es hijo del dueño del equipo, y el otro no.

En la carrera Sprint de Shangai, Fernando fue sancionado con tres puntos de su súper licencia por el movimiento que realizó con Carlos Sainz, siendo bastante cuestionada de inicio.

Pero todo empeoró cuando durante la carrera principal, Lance Stroll provocó que Daniel Ricciardo tuviera que abandonar la carrera, pero la severidad en el castigo fue significativamente menor a la del canadiense.

El enojo fue tal, que Daniel Ricciardo explotó contra Stroll al terminar la carrera respecto al movimiento del Aston Martin y los medios de comunicación empezaron a cuestionar las incoherencias de la FIA respecto a sus castigos.

¿Qué dijo Daniel Ricciardo sobre el movimiento de Lance Stroll?

"Aparentemente soy un idiota y fue mi culpa. Estoy haciendo lo mejor que puedo para no decir lo que quiero decir, pero: que se joda ese tipo", dice Ricciardo lo que piensa.

Por tanto, opina que Stroll debe demostrar su responsabilidad, aunque eso, por supuesto, no elimina el fracaso. "Si vuelve a mirarlo en una hora, asumirá la responsabilidad. Pero si no lo hace, entonces no puedo ayudarlo. Nadie aquí puede", agregó.

"Puedes ver que su casco gira inmediatamente hacia la derecha cuando frena y está mirando el vértice de la curva 14. No me mira en absoluto y cuando mira hacia atrás está detrás de mí", finalizó.