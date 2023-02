Pirelli anunció que llevará todos los compuestos que tiene al Circuito Internacional de Bahréin para los días de prueba de Fórmula 1.

El fabricante italiano ha anunciado previamente que presentará un nuevo neumático este año, la banda C1. Inicialmente, se suponía que reemplazaría al antiguo C1, pero debido a las buenas críticas, el proveedor de neumáticos ha mantenido el C1 del año pasado, bajo el nombre de C0.

Relacionado: Pronóstico del tiempo para el test de pretemporada en Bahréin

Sin embargo, Pirelli solo selecciona tres compuestos para los fines de semana del Gran Premio y la elección ya se conoce para las tres primeras carreras.

Toda la gama de neumáticos se llevará a Bahréin. Cada equipo recibirá treinta juegos de llantas y se agregarán dos juegos de llantas prototipo (C3 Proto).

Para distinguir los neumáticos entre sí, Pirelli trabaja con círculos completos y semicírculos como marcas en los neumáticos durante los días de prueba.

Una semana después de los días de prueba, la primera carrera del año también se hará en Bahréin. Dos semanas después, el espectáculo se traslada a Arabia Saudita para la segunda ronda del campeonato en el Circuito Jeddah Corniche.

Luego llega el momento de la carrera 'down-under' y se visitará Melbourne para el tercer Gran Premio de la temporada. Pirelli ha dado a conocer qué neumáticos irán a esas carreras.

Tyre choices for the first three races of the 2023 #F1 season have been revealed! 👀 #Fit4F1



🇧🇭 #BahrainGP tyre selection: pic.twitter.com/iZQB3B2XQL