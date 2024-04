Haas se une a las BURLAS a Mercedes

El Gran Premio de Fórmula 1 de China está a la vuelta de la esquina y se incluirán nuevamente mejoras en Haas.

El equipo Haas F1 Team tiene en proyecto mejoras no sólo para Shanghai, sino también para Imola, en una estrategia un poco diferente la temporada pasada.

Dar pasos adelante con el coche a mitad de temporada fue el talón de Aquiles de Haas en 2023. El equipo de carreras estadounidense introdujo solo un paquete de mejoras, y eso fue a finales de año en su carrera local en Austin, y se reveló más tarde ni siquiera salió bien.

Ahora, en 2024, Haas traerá nuevas piezas a la quinta prueba del campeonato mundial, aunque al principio solo se instalarán en el coche de Kevin Magnussen. El equipo se siente aliviado de poder trabajar para obtener más carga aerodinámica del VF-24 en lugar de intentar constantemente eliminar las debilidades del auto como fue el caso el año pasado.

¿Cuáles son las opiniones dentro de Haas sobre el auto?

"Sabía que los números que salieron del túnel de viento no fueron muy buenos, pero nunca pensé que serían suficientes para el séptimo lugar", dijo el jefe del equipo, Ayao Komatsu, a Formula1.uno.

Haas tiene cuatro puntos en su haber y está luchando por la sexta posición en la clasificación con RB.

"¿Y quién habría esperado que Alpine lo hiciera tan mal? ¿Quién podría haberlo predicho? El VF-24 es un coche mucho más fácil de conducir que el anterior. Si tienes un coche amigable, puede que seas un poco más lento, pero nueve de cada diez veces el conductor puede sacarle el máximo partido. Si tienes un coche tóxico, el conductor sólo puede llegar al límite de vez en cuando", agregó.

El japonés señala declaraciones anteriores de Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes que ha calificado sus propios coches de "tóxicos" en los últimos años. Las Flechas de Plata dominaron la era híbrida hasta 2022, pero no logran dominar las regulaciones que giran principalmente en torno al efecto suelo.

Mientras que los ingenieros de Haas se sorprenden de que su VF-24 se desempeñe mejor en la pista que en el túnel de viento, en Mercedes ocurre al revés.

"Llegamos con un coche que era prometedor según los datos y el túnel de viento, pero no cumplió", explicó Wolff a FOX Sports Australia el mes pasado. "A una vuelta, el Mercedes W15 no es un coche con el que estar realmente insatisfecho, pero el ritmo de carrera no es el mismo cuando las condiciones cambian aunque sea un poco", finalizó.

Haas también sufrió mucho por esto el año pasado, provocando que los neumáticos se desgastaran mucho más rápido de lo esperado, pero logró solucionarlo gracias a una buena base en el VF-24. Komatsu espera seguir aprovechando esto con el paquete de actualización para China y Emilia-Romaña para ascender en la clasificación.