Alonso se BURLA de Hamilton

Fernando Alonso ha criticado al ex rival de F1 Lewis Hamilton, después de firmar su nuevo contrato.

El piloto de 42 años anunció el jueves que permanecería en Aston Martin, firmando un contrato hasta finales de 2026. Desde que se unió, Alonso ha logrado ocho podios con el equipo y estará buscando para asegurar un esquivo tercer título mundial con Aston Martin.

Alonso cumplirá 45 años en la temporada 2026, siendo el primer piloto en competir a esa edad desde Graham Hill en 1975, habiendo superado ya el récord de la carrera más larga en F1.

Fernando Alonso permanecerá en Aston Martin hasta 2026

Fernando Alonso con el jefe del equipo Mike Krack

Después de firmar su nuevo contrato, Alonso fue franco sobre el impacto que su edad podría tener en su carrera deportiva.

"Es cierto, tendré 45 años o más y seguiré compitiendo", dijo a Motorsport.com. "Si un día siento que no estoy motivado, que no estoy en buena forma o que no soy rápido... creo que tengo una relación muy honesta con Aston para decírselos", agregó.

Fernando Alonso ha estado en la F1 desde 2001

"Seré el primero en levantar la mano y decir: "Sabes, tal vez he perdido aquí o allá" y encontraremos soluciones", destacó.

"Pero no veo que eso suceda en los próximos años. Como dije en Japón, probablemente una de mis mejores carreras ocurrió hace apenas cinco días, así que me siento bien. No veo ningún problema allí”, mencionó.

Alonso tampoco pudo evitar criticar descaradamente a su ex rival de F1, Lewis Hamilton.

"Y Lewis Hamilton cumplirá 40 años el próximo año en enero, así que al menos. ¡Al menos no seré el único 40+ del que hablarás!", finalizó bromeando.