Checo Pérez quedará FUERA de Red Bull

Creen que Sergio Pérez disputará su última temporada con Red Bull y que quedará fuera al finalizar la temporada 2024.

Según Ralf Schumacher, el mexicano no seguirá en el equipo: "No creo que sea candidato en 2025, estoy bastante seguro de que Sergio Pérez no tendrá otra oportunidad.

"También se ha visto en Japón: si todo va bien, puede acercarse a Verstappen por un corto periodo de tiempo, pero luego en la carrera se ve que son dos mundos aparte con el mismo coche. Un equipo no puede permitirse algo así a largo plazo, por lo que la colaboración terminará definitivamente.

"Quién sabe cuándo. Si sigue conduciendo de esta manera, para este año no será así, pero al final del mundial definitivamente estará fuera, estoy bastante seguro", opinó.

Christian Horner y Helmut Marko, jefes en Red Bull y quienes al final son los que decidirán el futuro del mexicano, han dejado palabras muy positivas sobre el rendimiento de Checo en las últimas semanas.

Aunque ambos afirman que es pronto para tomar una decisión y se ha puesto como limite el parón de verano para informar sobre el compañero de Max Verstappen para 2025.

Sin embargo, también han dicho que el nacido en Jalisco tendrá la prioridad y que su rendimiento determinará su futuro. El futuro de elementos como Carlos Sainz y Fernando Alonso apunta hacia otro lado y personajes como Daniel Ricciardo y Alexander Albon no la están pasando bien.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano completará el actual campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.