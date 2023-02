Aloisio Hernández

Martes 21 Febrero 2023 13:29

Jenson Button, ex campeón de F1, advirtió a Lewis Hamilton y Mercedes que la falla en producir un auto ganador podría señalar el final de la carrera del británico.

Hamilton había ganado al menos una carrera en cada una de las primeras 16 temporadas de su carrera antes de que el W13 tuviera problemas para impresionar el último período.

George Russell obtuvo la única victoria para el retador, ya que el efecto marsopa obstaculizó al equipo durante todo el año, además de que el auto tenía sobrepeso y tenía poca eficiencia de arrastre.

Button, quien acompañó a Hamilton en McLaren entre 2010 y 2012, advirtió que la incapacidad para competir podría provocar el final de su ex compañero de equipo a pesar del deseo de extender su contrato.

Russell logró vencer a Hamilton en 2022

"Es algo por lo que todos pasamos en algún momento de nuestra carrera y es la razón por la que muchas personas se retiran; ya no están en un auto ganador.

"Es por eso que me fui. Puedes lidiar con la presión a la que te sometes y el calendario si estás en un auto ganador. Si no lo eres, entonces piensas 'sabes qué, ya he tenido suficiente, quiero salir'.

"Mercedes le ha dado un coche ganador durante tantos años, el año pasado no lo hizo, pero el auto ganó una carrera el año pasado, así que dirías que al final del año, eran fuertes y Lewis estaba en ello.

"Sus actuaciones fueron muy consistentes a mediados y finales de la temporada, muy rápidas", dijo Button a Sky Sports F1.

'A toda máquina'

Button agregó: "Hamilton comenzará este año a toda máquina, creo que estará en él decirlo.

"Espero ver eso. Ejercerá mucha presión sobre George Russell en Mercedes, pero es una buena pareja. Lewis estará en desde el principio y espero con ansias esa pelea", finalizó.