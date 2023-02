Aloisio Hernández

Martes 21 Febrero 2023 09:55 - Actualizada: 09:55

Carlos Sainz aseguró que "abandonó" la consistencia que mostró en McLaren y en su primer año con Ferrari.

El español se cambió a la Scuderia para 2021, ya que luchó por eliminar su resistencia aerodinámica excesiva dada la congelación de las regulaciones y solo dos fichas de desarrollo permitidas.

Mientras Charles Leclerc demostró ser el rival más cercano para Max Verstappen, Carlos encabezó el podio solo una vez en su camino a otro quinto puesto. Reflexionando sobre su difícil segundo año en el equipo de Maranello, el español reconoció ahora que no estaba listo para luchar por el título.

Hablando en el lanzamiento del SF-23, dijo: "Siendo honesto, probablemente con el auto del año pasado, no estaba listo. Si el campeonato se hubiera conducido tal vez con el auto de 2021, habría estado listo.

Sainz hizo 246 puntos en 2022

“Demostré estar en mi primer año con Ferrari. Pero con el año pasado me encontré en esa posición. Es una larga carrera para un piloto de F1. Siempre habrá autos hechos para ti y te subes y, sin siquiera empujar, logras un tiempo de vuelta excepcional.

"Hay otros autos que empujas, lo intentas, y parece que te falta ese poco que tal vez me faltaba a mí el año pasado", señaló.

Aprendizaje

El nacido en Madrid agregó que había tenido que adaptarse a pelear al frente de la parrilla nuevamente como en su carrera en monoplazas junior, luego de escalar en la parrilla de F1 con temporadas en los equipos del mediocampo Toro Rosso, Renault y McLaren.

"Es cierto que también aprendí mucho el año pasado peleando al frente. Es diferente a pelear en el mediocampo.

"El nivel de empuje es diferente, el nivel de gestión, cómo ganar una carrera, cómo hacer una pole position, son cosas que no había estado haciendo durante nueve años, ocho años desde mis días de Serie Mundial.

"Probablemente sea una experiencia que me hará bien este año, creo. Cualquiera que haya sido la razón, no llevo la sensación ni la comodidad del auto. Abandoné un poco esa consistencia que me hizo tan fuerte en mis años en McLaren y en mi primer año con Ferrari", finalizó.