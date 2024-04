¡CUESTIONAN los campeonatos de Vestappen!

Lewis Hamilton ha tenido un comienzo de temporada desastroso de momento en la Fórmula 1. Sin embargo, según Thierry Boutsen, ex piloto de Fórmula 1, esto se debe principalmente al monoplaza. El belga cree que el piloto británico aún vencería a Max Verstappen en circunstancias iguales.

La temporada no ha comenzado nada bien para el equipo Hamilton. El concepto del Mercedes se perfeccionó aún más el invierno pasado y una serie de problemas importantes que habían afectado al coche en los últimos años tuvieron que resolverse antes de la nueva temporada.

Con el W15, el equipo de carreras alemán esperaba buscar el título mundial por primera vez en años en 2024, pero esos planes parecen tener que posponerse una vez más. Mercedes, con Hamilton a la cabeza, no interviene en absoluto durante las primeras carreras.

Artículo relacionado: Max Verstappen ATACA a la F1

¿Pensará Lewis Hamilton en Ferrari?

Debido al mal inicio de Hamilton, actualmente noveno en el mundial, incluso hay dudas sobre su motivación actual en Mercedes. "No creo que haya dejado atrás a Mercedes todavía", afirma Boutsen a PlanetF1.

"Puedo ver que con toda su experiencia y edad es mucho más difícil dar el cien por cien. Tal vez esté corriendo al 98 por ciento en este momento. Lo vimos durante la carrera en Japón, cuando preguntó si debía dejar pasar a George Russell. Hace unos años habría luchado como loco para mantenerse delante de él", destacó.

A pesar del declive de Hamilton, Boutsen considera que un piloto ya no puede llevar a un equipo a lo más alto y ese ya no es el caso, Eso fue posible en los años 1970 y 1980 y quizás incluso en los años 1990 pero ahora ya no es posible.

"Si fuera posible, habría vencido a Verstappen el año pasado y el anterior y habría ganado el campeonato mundial este año. Los pilotos ya no participan en el desarrollo de un coche. Son los ordenadores y los ingenieros los que construyen el coche", finalizó.