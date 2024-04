La postura FINAL de Verstappen sobre Checo y el asiento de 2025

Max Verstappen ha revelado dudas sobre su potencial compañero de equipo en Red Bull para 2025, ya que no hay certeza sobre la presencia de Checo Pérez en el equipo la siguiente temporada.

Lewis Hamilton abrió de par en par el mercado de conductores cuando anunció su paso a Ferrari para 2025, dejando un vacío asiento en Mercedes.

El Director del equipo, Toto Wolff, ha expresado públicamente que está interesado en fichar a Verstappen para el equipo. Si bien parece seguro que el piloto holandés permanecerá en Red Bull, esto no ha impedido que la gente debata si la alineación del equipo cambiará en 2025 aún y que su dupla con Checo Pérez va a ritmo de convertirse en histórica para la escudería.

Verstappen celebra la victoria en el GP de Japón 2024

Sergio Pérez y Max Verstappen Japón 2024

¿Qué dijo Max Verstappen sobre su compañero para 2025?

Sainz no tiene asiento de carrera para 2025 y ha sido sugerido como sustituto de Sergio Pérez en Red Bull. De manera similar, Fernando Alonso, cuyo contrato con Aston Martin expira a final de temporada puede que también esté presionando para pasar a Red Bull, aunque este último no goza del gusto de Max.

Recientemente, Verstappen ha cuestionado si sería la decisión correcta por parte de Red Bull fichar a Alonso, argumentando que sería extraño debido a su edad.

“No me importa quién se sienta a mi lado, se lo dije al equipo, siempre creo en mí mismo y en mi opinión soy el mejor de todos”, dijo Verstappen en una entrevista con De Limburger.

“Pero si me preguntas, me resultaría extraño fichar a un conductor de 42 años, Red Bull siempre ha tenido la tradición de formar pilotos jóvenes. El fichaje de Checo fue un cambio en esa tendencia, pero no para traer ahora a un conductor de 42 años. En última instancia, depende del equipo determinar quién conduce y dónde", finalizó Verstappen.