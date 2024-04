El HISTÓRICO de la F1 que intentó sabotear a Hamilton

Lewis Hamilton ha revelado que Niki Lauda, un histórico piloto y directivo dentro de la Fórmula 1, intentó prohibirle asistir a fiestas de moda.

El piloto británico es la estrella de F1 más exitosa de todos los tiempos con siete títulos mundiales y 103 victorias en carreras. Después de lograr su primer título mundial en 2008 con McLaren, Hamilton dio un sorprendente paso a Mercedes en 2013, ganando la asombrosa cifra de seis campeonatos mundiales con la escudería alemana.

Lauda, que se unió a Mercedes en 2012, jugó un papel muy importante a la hora de conseguir que Hamilton fichara por el equipo, siendo esto por una amistad que se desarrolló entre los pilotos a lo largo de los años, pero que tuvo sus momentos rocosos debido a una importante prohibición hacia Lewis de parte de Niki.

Artículo relacionado: ¡Red Bull ELIGE entre Alonso y Checo!

Lewis Hamilton Brasil 2008

Nico Rosberg y Lewis Hamilton 2016

Artículo relacionado: ¡Checo y Max BULLEARON a Carlos Sainz!

¿Qué fue lo que prohibió Niki Lauda a Lewis Hamilton en Mercedes?

Hamilton reveló que a pesar de alcanzar la cima del deporte, estaba bastante infeliz al respecto. En una entrevista reciente con el GQ británico, Hamilton explicó el escape que la moda le ha proporcionado y la resistencia que enfrentó en la F1 como resultado.

“Vengo de un mundo de carreras donde mi padre y yo éramos realmente las únicas personas de color y luego, cuando entré al mundo de la moda, era muy variado, muy diverso. Eso me encantó", relata Hamilton.

En 2018, en el apogeo de su éxito en la F1, Hamilton fue invitado a diseñar cinco colecciones para la marca Tommy Hilfiger.

Cuando asistió a una fiesta en Nueva York para celebrar su colección de 2018, encontró la oposición de Niki Lauda, por lo que Lewis recordó el incidente.

“La narrativa fue: Oh, no está concentrado, pero no salí de fiesta hasta tarde ni bebí de esa manera. Llegué a Singapur y di una de las mejores vueltas que jamás haya dado”, añadió Hamilton.

Lewis Hamilton

“Y después de eso, todos decían: Oh, él puede hacer eso, incluso Niki le diría a Toto: '¡No puedes dejar que Lewis haga esto! ¡Esto no es lo que hace un piloto de carreras!', pero finalmente logré que lo viera: Oh, tal vez él también pueda hacer esas cosas”. finalizó el británico.

Relacionado