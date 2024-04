¡Checo y Max BULLEARON a Carlos Sainz!

Sergio Pérez y Max Verstappen fueron captados "bulleando" a Carlos Sainz, piloto de Ferrari.

Los corredores de Red Bull Racing fueron grabados teniendo una conversación tras el Gran Premio de Japón en la "sala de enfriamiento". Todo empezó cuando Carlos le preguntó al actual campeón si nunca consideraron la estrategia a una parada en boxes.

El neerlandés le respondió que lo pudieron haber hecho, pero que era un poco más lenta. Además, Max agregó "tú tuviste problemas con tus neumáticos", a lo que Checo se le sumó diciendo "Charles estuvo fuerte en la degradación", exhibiendo aún más a su compatriota hispanohablante.

Sainz contestó los comentarios con un tímido "él hizo solamente una parada", tratando de explicar sus complicaciones con sus ruedas. Al final, los tres pilotos comentaron el resumen de la carrera que apareció en la pantalla del salón.

El video completo de la interacción entre los miembros del podio del pasado Gran Premio de Japón lo puedes ver a continuación.

“you were just struggling on tyres” “charles was strong on the deg” he got COOKED 😭😭 pic.twitter.com/wrYCCiVt3y