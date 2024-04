¡Leclerc se RESIGNA ante Sainz!

Charles Leclerc sigue sin encontrar explicaciones a cómo poder competir contra Carlos Sainz, después de que este volviera a superarle con facilidad en la clasificación del Gran Premio de Japón mientras el piloto de Mónaco comentó se le notó devastado.

Carlos Sainz se ha asegurado salir en la cuarta posición de la carrera en el Circuito de Suzuka mientras que su compañero de equipo saldrá hasta el octavo lugar, siguiendo la tendencia de la temporada, respecto a cuando están ambos autos de Ferrari en pista, siempre el español sale victorioso.

El problema de todo esto, es que Sainz fue el piloto desechado por Ferrari en favor de Lewis Hamilton para la temporada 2025, por lo que la Scuderia apostó toda su confianza en Leclerc como el piloto referencia actual del equipo.

¿Qué dijo Charles Leclerc sobre la clasificación?

"Es una de esas sesiones que tal vez te ocurren una vez en la temporada. Pero definitivamente no fue una buena sensación", declaró Leclerc

"Cualquiera de las cosas que he probado no ha funcionado, así que, por ahora, no tengo la respuesta. Sin embargo, lo positivo, si tenemos que encontrar algo, es que nuestro ritmo de carrera parece un poco más fuerte", agregó.

"De la Q1 a la Q3, no ha sido una sesión fuerte. Ya en la primera vuelta de la Q1 me dije: 'Las sensaciones son bastante buenas. Normalmente, cuando es así, el tiempo acompaña. Hoy ha sido todo lo contrario, hice lo mejor que puede pero no fue suficiente, así que tenemos que investigarlo".

¿Por qué Carlos Sainz está dejando en ridículo a Charles Leclerc?

Un ex campeón de F1 arrojó críticas sobre la actuación de Charles Leclerc con Ferrari hasta el momento.

Aunque Leclerc actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación de pilotos con 47 puntos, siete puntos por delante del español, la mayor parte de eso se debe al hecho de que Sainz se perdió Arabia Saudita para someterse a una cirugía de apéndice.

Sainz, por otro lado, ha tenido una gran actuación en lo que va de temporada, comenzando con un podio en Bahréin y logrando una sensacional victoria en Australia, llevando a Ferrari a un dominante 1-2 terminan apenas unas semanas después de pasar por el quirófano en el hospital.

Leclerc no ha ganado una carrera desde 2022 en Austria

Sainz actualmente no tiene un asiento de carrera para el próximo año

El campeón del mundo Damon Hill ha intervenido en la situación en Ferrari tras la sesión de clasificación en Japón, donde Sainz consiguió una sólida cuarta posición mientras Leclerc languidecía en P8.

"Creo que deberíamos clasificar esa sesión en impresionada y deprimida", dijo.

"Básicamente, hay gente que impresionó mucho y su quizás su compañero de equipo no haya hecho un gran trabajo y sólo se puede decir que la razón por la que Charles no está contento es porque ha sido derrotado por un chico en plena forma, que deja el equipo y eso no se ve bien", fulminó