Checo Pérez, defendido por Max Verstappen

Max Verstappen ha defendido la continuidad de Sergio Pérez al criticar la posibilidad de fichar a un corredor como Fernando Alonso.

Cuestionado por la prensa en Japón, el tricampeón del mundo habló del posible fichaje del bicampeón: "No me importa quién sea mi compañero. También se lo he dicho al equipo. Sólo pienso en mí mismo y en mi opinión soy el mejor de todos. Pero si me preguntas, me resultaría extraño fichar a un piloto de 42 años.

"Red Bull ha tenido la tradición de formar pilotos jóvenes aunque el fichaje de Sergio Pérez cambió esa tendencia. Me llevo bien con Fernando, no tiene que ver con eso. Pero también miro al futuro del equipo. Al final le corresponde a los jefes decidir quién conduce y dónde", señaló.

El piloto de Aston Martin había sido señalado como uno de los probables candidatos a tomar el asiento de Checo a partir de la temporada 2025; sin embargo, los reportes recientes apuntan a que el español podría optar por quedarse en la escudería de Silverstone.

De hecho, una posibilidad que también debe considerarse y que el propio piloto ha dicho, es el retiro de la Fórmula 1. Por lo tanto, el corredor de Jalisco únicamente tendría como amenaza a Carlos Sainz, quien también quedará libre tas terminar la campaña.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano completará el actual campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.