Fernando Alonso le dio una gran noticia a Sergio Pérez al hablar de su futuro en la Fórmula 1.

En declaraciones recogidas por AutoHebdo, el bicampeón del mundo descartó una de las opciones que tenía para continuar su carrera en la máxima categoría: "Si Max deja Red Bull, puede tener un impacto, pero creo que no hay posibilidad de que esto ocurra.

"Lo que quiero hacer es centrarme en mis cosas... y antes del verano intentaré tomar la decisión de seguir pilotando o no. Y si sigo corriendo, tengo que trabajar en las mejores posibilidades. Pero ya sabes, todos estos rumores no me conciernen realmente. No estoy ahí.

"Todo depende de si también quiero conducir el año que viene o no, ya sabes. Pero por mi parte estoy muy feliz donde estoy. Y sí, queremos que siga siendo así", señaló.

El corredor de Aston había sido señalado como un posible reemplazo de Sergio Pérez; sin embargo, parece que esa opción está quedando cada vez más lejos. Otras alternativas para el español son fichar por Mercedes o renovar con la escudería de Lawrence Stroll.

Esto deja a Carlos Sainz como el único rival de Checo por el segundo asiento en Milton Keynes.

Relacionado: Fernando Alonso EXPLOTA contra su PROPIO equipo

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato de Fernando Alonso con Aston Martin acaba a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El corredor o el equipo no revelaron la duración del contrato del español cuándo anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastian Vettel

Sin embargo, durante una entrevista, fue el propio corredor quien confirmó que se trató de un acuerdo por dos años. Además, hay rumores en la prensa de una supuesta cláusula de ampliación por un año más, que se activaría en caso de que el ídolo de España decida seguir en la categoría.

Será clave el rendimiento y progreso que pueda tener la escudería de Silverstone para convencer al asturiano de quedarse más tiempo en sus filas.