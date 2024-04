Fernando Alonso EXPLOTA contra su PROPIO equipo

Fernando Alonso explotó contra el mal momento que vive el ARM24 que le dio Aston Martin en 2024.

En palabras recogidas por Formu1a.uno, el bicampeón del mundo habló sobre el auto con el que ha empezado la actual temporada: "En este momento nos falta un poco en todas partes y no vemos un área específica donde seamos débiles.

"Nos gustaría tener más rendimiento a baja velocidad y mejor tracción. Nos gustaría tener más carga para las curvas más altas, por lo que a veces perdemos un poco de tiempo.

"Probablemente creo que es mejor no tener un déficit evidente en un área, porque significa que hay algo que has calculado mal o no has entendido completamente. Creo que en nuestro caso es sólo una cuestión de poner más carga aerodinámica en el coche a través de las actualizaciones.

"La carga aerodinámica y la degradación están ligadas porque tener más carga aerodinámica también ayudará a tener menos degradación", señaló.

El equipo británico no ha tenido el mejor arranque del año y actualmente están muy lejos de pelear por podios. Algo muy diferente a lo vivido en 2023, cuando Fernando pudo obtener cuatro de los primeros cinco podios.

En 2024, Alonso apenas tiene 16 puntos en las tres primeras carreras. Aston Martin se encuentra quinto en el Campeonato de Constructores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato de Fernando Alonso con Aston Martin acaba a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El corredor o el equipo no revelaron la duración del contrato del español cuándo anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastian Vettel

Sin embargo, durante una entrevista, fue el propio corredor quien confirmó que se trató de un acuerdo por dos años. Además, hay rumores en la prensa de una supuesta cláusula de ampliación por un año más, que se activaría en caso de que el ídolo de España decida seguir en la categoría.

Será clave el rendimiento y progreso que pueda tener la escudería de Silverstone para convencer al asturiano de quedarse más tiempo en sus filas.