Checo Pérez lanza el mensaje MÁS ESPERADO

Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing, lanzó el mensaje más esperado por sus aficionados en la previa al GP de Japón.

El corredor mexicano habló con la prensa tras las dos prácticas libres de la cuarta carrera del Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1: “La FP1 fue una buena sesión en general, estoy contento con el auto, creo que estamos en una buena ventana.

"Obviamente hicimos algunos cambios para la FP2, que desafortunadamente no obtuvo una buena lectura, pero creo que hicimos lo máximo que pudimos en la FP1, creo que estamos en una situación muy similar para mucha gente a nuestro alrededor, así que esperaremos hasta mañana para una mejor lectura.

“Tenemos confianza, creo que el coche está funcionando bien. A un ritmo de tandas largas no hemos hecho nada hasta ahora, así que mañana será una FP3 muy ocupada y luego iremos a la clasificación”, comentó.

El mexicano no tuvo actividad durante el segundo entrenamiento libre para la carrera en Suzuka. Esto se debió a que los equipos fueron sorprendidos por una lluvia que, aunque no fue torrencial, no permitió que los pilotos rodaran con normalidad.

Este es un fin de semana clave para Checo, puesto que se encuentra a solamente 5 puntos de Max Verstappen y una victoria lo pondría líder del Campeonato de Pilotos.

¿A qué hora es el Gran Premio de Japón 2024?

En Japón es ocho horas más tarde que en España, lo que significa que el horario difiere considerablemente del que conocemos en la mayoría de las carreras. Los terceros y últimos entrenamientos libres comenzarán de nuevo el sábado 6 de abril a las 4:30 a. m., y el punto culminante, por supuesto, será la clasificación a las 8:00 a. m.

En definitiva, el plato fuerte está previsto para el domingo 7 de abril, con el Gran Premio de Japón. En cualquier caso, la alarma debe ponerse antes de las 7:00 am, porque entonces se apagan las luces.

Tercer entrenamiento libre

08;30 pm hora de México (viernes 5 de abril)

04:30 am hora de España (sábado 6 de abril)

Calificación

00:00 am hora de México (sábado 6 de abril)

08:00 am hora de España (sábado 6 de abril)

Gran Premio de Japón

11:00 pm hora de México (sábado 6 de abril)

07:00 am hora de España (domingo 7 de abril)