Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre el futuro de Sainz

Charles Leclerc rompió el silencio sobre el futuro de Carlos Sainz, su compañero de equipo en Ferrari hasta el final de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Hablando con Motorsport.com, el monegasco dijo lo siguiente: "Llegamos a una carrera y Carlos [Sainz] es mejor, luego presiono y en la siguiente carrera soy mejor. Así es como mejoramos. Y es muy emocionante como piloto tener un compañero de equipo tan rápido

"Creo que todo el mundo sabe lo que Carlos vale en el paddock. Es uno de los pilotos mejor valorados. Ha sido extremadamente fuerte cada vez que ha estado en un coche de Fórmula 1. Y lo ha demostrado varias veces. No creo que por eso lo subestimen.

"Creo que todo el mundo sabe lo que vale Carlos. Y por eso he dicho a menudo que no estoy preocupado por su futuro, porque estoy seguro de que muchos, muchos jefes de equipo lo están siguiendo. Él dice: 'No es así', ¡Pero definitivamente están hablando con él!

"Y estoy seguro de que tendrá muchas oportunidades. Solamente tiene que tomar la mejor decisión para su carrera", comentó el nacido en Montecarlo.

Carlos viene de una heroica victoria en el pasado Gran Premio de Australia y que ha generado que los rumores sobre su futuro solamente hayan crecido aún más.

¿Cuántos puntos hicieron Sainz y Leclerc en 2023?

De la mano de Charles Leclerc y Carlos Sainz, Ferrari hizo 406 puntos en el Campeonato Mundial 2023 de la Fórmula 1. La escudería con sede en Maranello terminó en el tercer lugar del Campeonato de Constructores, solamente 3 unidades por detrás de Mercedes.

El corredor español terminó aportando 200 unidades de la suma total, en cambio, su compañero de equipo monegasco lo hizo con 6 más que él.

Es importante mencionar que Sainz se llevó la única victoria de 2023 que no llevó el nombre de Sergio Pérez o Max Verstappen durante el pasado Gran Premio de Singapur.