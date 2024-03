Revelan la MEJOR opción para Carlos Sainz

Carlos Sainz tendría una gran opción para su futuro en la Fórmula 1 tras la temporada 2024.

Peter Windsor, ex corredor de F1, opinó lo siguiente en EssentiallySports sobre los próximos pasos del español: "Ahora no hay manera de que los mejores equipos no puedan pensar seriamente en Carlos Sainz. En Red Bull ahora tendrías que estar diciendo Carlos Sainz-Max Verstappen, no es una mala combinación.

"Personalmente, creo que Max estaría bien con Carlos Sainz en el otro coche y tal vez eso es lo que harán ahora. Tal vez como resultado de lo que ha sucedido, esto ha abierto una puerta en Red Bull para que Carlos Sainz reemplace a Sergio Pérez", agregó.

Sainz viene de ganar el pasado Gran Premio de Australia tras sentenciar los problemas de Red Bull con Max Verstappen y Checo. Esta es la primera victoria para el español en una temporada que tendrá mucho morbo.

El madrileño quedará sin contrato a final de temporada y hay muchos rumores sobres su futuro. Las opciones van desde fichar por Audi, reemplazar a Lewis Hamilton en Mercedes o entrar en lugar de Sergio Pérez en Red Bull; sin embargo, otros movimientos podrían abrir una opción en Aston Martin.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Australia?

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de 2024 se apretaron luego del Gran Premio de Australia.

Carlos Sainz ganó en Melbourne luego de aprovechar de gran manera el abandono de Max Verstappen en las primeras vueltas de la tercera carrera del campeonato. Charles Leclerc quedó segundo y agravó aún más la crisis que tuvo Red Bull todo el fin de semana.

El doblete de Ferrari fue seguido por otro doblete de McLaren con Lando Norris en el podio. Sergio Pérez finalizó quinto y no pudo sumar muchos puntos debido a los problemas de su monoplaza con los neumáticos.

El resto de corredores que sumaron puntos fueron Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen.

Verstappen y Lewis Hamilton no sumaron puntos debido a sus incidentes que los obligaron a abandonar la carrera en Melbourne.

El neerlandés tuvo un incendio en los frenos de su RB20 en el inicio de la carrera y no pasó mucho tiempo cuando Lewis perdió el motor de su monoplaza Mercedes. Es importable mencionar que George Russell también tuvo un importante choque al final de la carrera.

1- Max Verstappen - 51 pts

2. Charles Leclerc - 47 pts

3. Sergio Pérez - 46 pts

4. Carlos Sainz - 40 pts

5. Oscar Piastri - 28 pts

6. Lando Norris - 27 pts

7. George Russell- 18 pts

8. Fernando Alonso - 16 pts

9. Lance Stroll - 9 pts

10. Lewis Hamilton - 8 pts

11. Yuki Tusnoda - 6 pts

12. Oliver Bearman - 6 pts

13. Nico Hulkenberg - 3 pts

14. Kevin Magnussen - 1 pts

15. Alexander Albon - 0 pts

16. Guanyu Zhou - 0 pts

17. Daniel Ricciardo - 0 pts

18. Esteban Ocon - 0 pts

19. Pierre Gasly - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts