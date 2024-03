El dato que pone a Checo POR ENCIMA de Verstappen

Existe un dato que pone a Sergio Pérez por encima de Max Verstappen, su compañero de equipo en Red Bull Racing.

De acuerdo a Tracing Insights, una cuenta especializada en estadísticas de la Fórmula 1, el mexicano lidera una estadística muy importante: "En el GP de Australia se realizaron 24 adelantamientos en pista frente a 29 el año pasado.

"Gasly vivió una carrera desafiante, siendo superado nueve veces. Checo, Oscar y Alex realizaron tres adelantamientos cada uno", informaron.

#AustralianGP featured 24 on-track overtakes vs 29 last year



- Gasly experienced a challenging race, being overtaken nine times



- Checo, Oscar, and Alex each performed three overtakes pic.twitter.com/xlS7bKgceq