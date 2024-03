Alonso recibe IMPLACABLE defensa contra la FIA

Según la estrella de la Fórmula 1 Peter Windsor, la FIA se equivocó con el castigo que le impuso a Fernando Alonso tras el encuentro con George Russell en Melbourne debido a lo poco que había en juego por lo que esa 'maniobra' alegada era innecesaria.

El británico afirma que el español no estaba realizando una 'prueba de freno', porque en su opinión el bicampeón nunca lo haría por un sexto puesto. Al final de la carrera, el W15 de Russell quedó de lado y el piloto de Mercedes gritó pidiendo la bandera roja.

El inglés peleaba con Alonso por la sexta posición y en la última vuelta perdió el control del coche y Russell se estrelló contra el muro y se quedó parado en la pista. La dirección de la competición examinó los datos y finalmente apuntó al artículo 33.4 del reglamento deportivo.

Dicho artículo afirma que nunca se debe conducir un automóvil de manera innecesariamente lenta o impredecible o de una manera que otros conductores u otras personas puedan considerar peligrosa.

En particular, el hecho de que Alonso soltara el acelerador cien metros antes de la curva fue motivo de una fuerte penalización. Alonso no sólo recibió tres puntos de penalización en su licencia, sino que también se sumaron veinte segundos al resultado, lo que significa que finalmente fue octavo en el acta.

Las opiniones están divididas sobre el castigo que recibió Alonso. Algunos piensan que es justo hacer una 'prueba de frenos', pero otros piensan que se trata más de un incidente de carrera, como afirmó después el propio Alonso en las redes sociales.

Windsor se sitúa en algún punto intermedio y sostiene que si se tratara de una verdadera "prueba de freno", la penalización sería bastante baja. Al mismo tiempo, se pregunta si Alonso haría este tipo de travesuras para lograr un sexto puesto, que finalmente fue para su compañero de equipo Lance Stroll .

¿Qué dijo Windsor sobre el incidente de Alonso en Australia?

En conversación con CameronF1, el ex director del equipo lo explica y señala la imagen distorsionada que puede proporcionar la telemetría.

"Si no hubiera telemetría y todas las cosas que la FIA tiene ahora, no creo que estaríamos diciendo: 'Oh, esa fue una prueba de frenos enorme y Alonso es culpable'", declaró.

"Entenderíamos lo que quería decir y nos preguntaríamos por qué. Habríamos señalado a George antes, quien pudo haber estado confundido por todo lo que estaba sucediendo y se fue por eso, pero no creo que la palabra prueba de frenos haya salido de la boca de cualquiera", agregó.

"Si Alonso intentó realizar una prueba de frenos, entonces ésta fue la prueba de frenos más incompetente que he visto jamás. ¿Qué estaba haciendo? frenó un poco antes, pero no fue particularmente fuerte, luego bajó la marcha y luego volvió a subir la marcha. Quiero decir, eso no es una prueba de frenos, eso es probablemente lo que Alonso dijo que hizo, simplemente estaba jugando con las instituciones para obtener salida más rápida", destacó.

"Pero aquí está el punto más importante y no sé cuántas otras personas están diciendo lo mismo: en mi opinión, esa sanción fue una completa broma. Si la FIA realmente cree que estaba intentando hacer una prueba de frenos a George Russell, entonces debería ser sancionado de verdad, suspenderse una o dos carreras. Es lo más peligroso que puede hacer un piloto en cualquier circuito del mundo", finalizó Windsor