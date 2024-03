Las IMPORTANTES conclusiones de Alonso tras el GP de Australia

Fernando Alonso desglosó su participación en el Gran Premio de Australia donde vivió una montaña rusa al verse primero beneficiado por el caos de la carrera pero después terminó cayendo posiciones por cuestiones de reglamento.

Australia fue la carrera donde vio el mejor desempeño de los dos autos de Aston Martin, por lo que como equipo salieron muy contentos por ello. Sin embargo, para Fernando hubo sensaciones mixtas después de terminar la carrera.

En palabras para el portal oficial de Aston Martin, Alonso habló sobre sus conclusiones de la carrera y las sensaciones que le dejó el auto después de la carrera en Albert Park.

Artículo relacionado: Lobato estalla en JÚBILO gracias a Sainz

¿Qué fue lo que dijo Fernando Alonso sobre la carrera?

"Tuvimos un poco de suerte con la sincronización del coche de seguridad virtual cuando Lewis Hamilton se retiró. Luego estuve muy contento de sentarme detrás de Checo Pérez porque podía usar el DRS para abrir hueco. Perdí mucho tiempo cuando Charles Leclerc salió de boxes, pero esos segundos que ganamos resultaron ser oro en polvo al final", mencionó.

"En las últimas vueltas, George me atrapó rápidamente. Sabía que venía, luego estuvo en el alcance del DRS durante cinco o seis vueltas, así que solo estaba haciendo vueltas de clasificación para mantenerme adelante. Quería maximizar mi velocidad de salida de la curva seis para defenderse de él", explicó.

"Eso es lo que haría cualquier piloto de carreras, y no sentí que fuera peligroso. Es decepcionante recibir una penalización de los comisarios por lo que fue una carrera dura pero justa. Aún así, me alegro de que George sea Vale, no fue agradable ver su coche en mitad de la pista", agregó.

"Este no fue el mejor fin de semana para nosotros en términos de ritmo, pero nuestra carrera estuvo bien ejecutada: buena estrategia, increíbles paradas en boxes, gran confiabilidad. Creo que probablemente hoy obtuvimos más puntos de los que nuestro ritmo merecía", finalizó.