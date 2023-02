Ángel Armando Castellanos

Domingo 19 Febrero 2023

Sergio Checo Pérez no conoce la palabra calma. Desde 2020 que se anunció su llegada a Red Bull ha vivido bajo el constante escrutinio y su puesto parece estar siempre en peligro.

Da igual que tenga contrato hasta 2024 -renovado tras ganar el Gran Premio de Mónaco 2022- normalmente hay declaraciones que lo ven más fuera que dentro del equipo.

Él mismo ha reclamado que siempre se le pide más que al resto y que si no es capaz de cumplir con esas expectativas, entonces hay un problema grave, algo que no le gusta.

Acusó que hay un prejuicio en torno a su nacionalidad y por eso siente que debe demostrar más que los demás conductores.

"Los medios de comunicación en la Fórmula 1 lo hacen extremadamente, mucho más grande, tal vez porque sólo soy mexicano y si no estoy dos carreras seguidas en el podio, entonces estoy teniendo una peor temporada y Red Bull debería dejarme ir y todo ese tipo de cosas que se leen", contó tras el GP de Singapur, donde fue el mejor.

Varios pilotos han pedido su cabeza para tomar el sitio que hoy tiene en RB. Nyck de Vries es sólo el último protagonista -indirecto, en este caso- de esta situación. A continuación repasamos otros casos.

Alex Albon

El piloto tailandés fue el sacrificado cuando Checo llegó a la escudería austriaca. En febrero de 2021 -siendo reserva del equipo- admitió que quería quitarle su lugar.

"Mi objetivo, por supuesto, es volver a estar en un asiento para el próximo año y estar listo para este también. Nunca se sabe lo que va a pasar con el estado físico (de otro piloto) con el Covid. Así que este invierno ha sido amable conmigo y me he preparado para estar listo lo más que pueda", reconoció.

Pierre Gasly

Probablemente su peor pesadilla. Gasly fue descendido a AlphaTauri en 2019 y desde entonces soñó con volver a Red Bull.

En cuanto Pérez fue fichado empezaron las advertencias. Especialmente recordado es su reclamo de 2021 en el Gran Premio de Países Bajos.

"Es realmente decepcionante compararme con aquellos a quienes se les dio una oportunidad de tener un asiento en Red Bull, según los números y los resultados, yo mostré un mejor rendimiento que cualquier otro piloto en el equipo", criticó.

En 2022 se la pasó insistiendo con que quería el puesto del mexicano y contó con el apoyo de Helmut Marko, asesor de la constructora.

"Si este contrato expira y no podemos ofrecerle ninguna posibilidad de ascenso, lo más probable es que lo perdamos. No queremos eso", expresó sobre el francés, en marzo del año pasado.

El fuego se apagó hasta que Sergio renovó con el equipo hasta 2024 y Pierre anunció que se iba a Alpine, harto de no tener la chance que quería en RB.

Nyck de Vries

El neerlandés vivirá su primera temporada como parte de la parrilla principal de la Fórmula 1. Tras tener actuaciones destacadas -especialmente en el Gran Premio de Monza 2022 con Williams- fue firmado para tomar el lugar de Gasly en AlphaTauri.

A pesar de su novatez, Andrew Shlovin, director de ingeniería de Mercedes -donde también compitió como reserva- cree que en cualquier momento podría subir a la escudería principal.

"Puede que nos arrepintamos de haberle dejado marchar. No me sorprendería verle pronto en el equipo oficial de Red Bull. No me sorprendería en absoluto que eso ocurriera en los próximos 12 meses más o menos", expresó a Motorsport.

Yuki Tsunoda y Jüri Vips

El japonés alguna vez levantó la voz para admitir que quería competir en Red Bull, pero sus resultados en 2022 (12 puntos) han apagado esta chance.

La campaña pasada Jüri relevó a Sergio en una primera sesión de entrenamientos libres y hubo rumores que lo colocaron en su puesto a mediano plazo.

Sin embargo, sus declaraciones racistas en Twitch provocaron que el Toro Rojo lo echara y se terminara cualquier clase de posibilidad.