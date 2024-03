La JUSTIFICACIÓN de Alonso por el incidente con Russell

Fernando Alonso se justificó por el incidente con George Russell al final del Gran Premio de Australia 2024.

El español explicó a los medios lo sucedido con el Mercedes al final de la tercera carrera del calendario: "Me estaba concentrando delante de mí y no detrás. Tuve problemas con la batería, que estaba gestionando, y me concentré en los coches de delante, no detrás.

"Vi que el auto estaba dañado y escuché que está bien. En general, no ha sido una carrera fácil en términos de ritmo", señaló.

Transcendió en redes sociales que el bicampeón del mundo presentó problemas con su acelerador al final de la carrera en el Circuito Albert Park. Esto por poco le impide cruzar la línea de meta.

El español batalló durante todo el fin de semana para tener ritmo y poder pelear con los Red Bull, Mercedes y McLaren. En Australia, un Virtual Safety Car, y la habilidad de Fernando para meterse en el DRS de Checo Pérez, le permitió obtener un gran resultado.

¿Por qué investigaron a Fernando Alonso en el GP de Australia 2024?

Fernando Alonso fue llamado ante los comisarios tras el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 por el choque que sufrió George Russell en los últimos compases, mientras ambos peleaban por la sexta posición.

El bicampeón del mundo fue sexto, pero en la fase final vio cómo el Mercedes de Russell se hacía más grande ante sus retrovisores. Russell estaba presionando fuerte, pero en la penúltima vuelta las cosas salieron muy mal. Perdió el control en la curva 6 y chocó contra el muro con el W15.

El británico rebotó en la pista y quedó de costado. Russell pudo salir ileso, aunque Alonso estaba unas décimas de segundo por delante del Mercedes y, por tanto, no hubo contacto entre los dos pilotos, aun así tuvo que informar a los comisarios.

Esto pudo estar relacionado con frenar bruscamente deliberadamente delante de otro participante. Lewis Hamilton también acusó a Alonso de lo mismo durante el Gran Premio de Abu Dabi del año pasado, pero el piloto de Aston Martin no fue castigado por los comisarios.