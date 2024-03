Williams toma DESGARRADORA decisión

Williams se ha visto obligado a tomar una desgarradora decisión con sus pilotos para el resto del fin de semana del Gran Premio de Australia.

Gracias a los periodistas presentes en Albert Park, ha trascendido que la escudería británica decidió correr solamente con Alexander Albon por el resto de las próximas sesiones.

Well looks like the team has made the decision with no car in Logan's side of the garage. So it's all on Alex for the rest of the Australian GP weekend. Got to feel for Logan as it's a tough call I can only imagine been made by James. @WilliamsRacing pic.twitter.com/DI3qrNZVaL