¡DURÍSIMO choque en Australia!

Alex Albon sufrió una grave accidente durante lo que parecía ser una primera sesión de entrenamientos complicada para los pilotos rumbo al Gran Premio de Australia.

El piloto de Williams perdió el control de su auto al salir de la curva seis en Albert Park, golpeando su auto contra la pared para destruir la parte delantera derecha antes de estrellarse contra la barrera al otro lado de la pista.

Aunque el conductor informó a su equipo que se encontraba bien, el conductor nacido en Tailandia se tomó unos momentos para salir de su automóvil debido a la alta velocidad del accidente.

Albon iba décimo más rápido cuando sufrió su accidente faltando poco menos de 20 minutos para el final y, dados los escombros causados, tardó alrededor de 10 minutos para que los comisarios despejen la pista para permitir que se reinicie la sesión.

The moment Alex Albon brought out the red flags 💥#F1 #AusGP pic.twitter.com/Osz5naXKQR