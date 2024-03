NUEVO ataque a Checo desde Países Bajos

Jack Plooij, periodista de Países Bajos, reaccionó críticamente a las declaraciones de Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing, por su castigo en Arabia Saudita.

Plooij juzgó la justificación del mexicano por su castigo: "Sergio Pérez recibió una penalización de cinco segundos durante el Gran Premio de Arabia Saudita porque tuvo una especie de salida adelantada desde el pit lane", dijo en un vídeo de Instagram.

"Lo soltaron un poco tarde y se metió en esa fila [de autos en el pit lane después de su parada en boxes]. Dijo: 'Oye, no vi a nadie venir, simplemente lo hice yo mismo. El equipo Fue un poco lento. Le penalizaron cinco segundos y eso le mantuvo ocupado toda la carrera.

"Sergio Pérez podría haber sido un poco más cuidadoso aquí. No le vas a decir a tu equipo que tu equipo es demasiado lento. Esos muchachos tienen que hacer todo por ti, ¿verdad? No pensé que fuera un movimiento inteligente. Esos cinco segundos al final no le costaron un puesto en los resultados, pero sí dependieron un poco.

"Si Leclerc hubiera dado un poco más de gas, fácilmente podría haber sucedido. Así que ojo con las declaraciones de Sergio Pérez. Cinco segundos de penalización. Creo que deberías haber esperado un poco", comentó.

¿Por qué castigaron a Checo en Arabia Saudita?

El mexicano recibió una penalización de cinco segundos de tiempo, más un punto de penalización en su súper licencia, por una salida peligrosa de su cajón de boxes.

En el circuito urbano de Jeddah, el veterano empezó la carrera en tercera posición, pero no tardó en adelantar en pista al Ferrari de Charles Leclerc. Sin embargo, quedaba la cuestión de si sería capaz de mantener esa posición.

Durante un período de coche de seguridad, una gran parte del pelotón, incluido Pérez, se lanzó a buscar neumáticos nuevos, pero al salir, Fernando Alonso tuvo que frenar completamente para evitar el contacto con el piloto de 34 años.

Los comisarios consideraron que el castigo por esto último estaba justificado porque Checo todavía tenía una luz roja en el box de Red Bull y, por lo tanto, no debería haberse alejado todavía.

Posteriormente, Pérez se admitió culpable: "Cuando me miré al espejo, no había nadie. Vi que todavía no me permitían salir, pero no vi a nadie. A veces el equipo va un poco más lento que tú en el coche, pero esta vez fue al revés. Fue mi culpa, pero afortunadamente eso no cambió la carrera”, dijo.

El mexicano finalmente cruzó la meta en segundo lugar con una ventaja de unos diez segundos sobre Leclerc.