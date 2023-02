Ángel Armando Castellanos

Sábado 18 Febrero 2023 08:08

Fernando Alonso se asume como un líder en Aston Martin, pero también se siente estresado por tener que cumplir con expectativas muy altas.

El español corre en la Fórmula 1 desde 2001. Es el piloto más veterano de la categoría. Tanto tiempo supone un aprendizaje importante que ahora puede aplicar.

La idea de trabajar con el AMR23 y llevarlo al límite lo entusiasma, pero también es un reto importante que espera superar.

"Tienen expectativas de lo que yo pueda aportar. Tengo más de 20 años de experiencia en el deporte y quieren que yo tome ese papel de líder, de alguna manera, en el desarrollo del coche.

"Es emocionante coger un poco esa responsabilidad, que aunque es una presión extra, también es una motivación y una ilusión por ayudarles", contó a DAZN.

Ilusión

El Nano también valoró el tiempo que ha tenido para ponerse a punto. Se siente en un gran momento y ya quiere correr.

"He podido prepararme físicamente, he podido ver un poco la evolución del coche, he estado varias veces en la fábrica, en el simulador... Estoy con ganas de que empiece", añadió.