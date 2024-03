El DILEMA de Alonso que debe preocupar a Aston Martin

Fernando Alonso se encuentra en una posición complicada después de dos carreras, ya que Aston Martin se encuentra justo en el medio de la parrilla y es el quinto auto más rápido de los diez que corren.

El tercer fin de semana de carreras de F1 se correrá este fin de semana en Australia y las dos primeras carreras de la temporada 2024 nos han proporcionado una buena imagen del orden jerárquico de la categoría.

Con Fernando Alonso terminando contrato esta temporada con Aston Martin, el lugar en el que termine la escuadra británica determinará su futuro en la Fórmula 1. A continuación en GPFans hacemos un recuerdo de los mejores equipos en orden jerárquico en la temporada tras dos carreras.

Artículo relacionado: Reconocen lucha de PODER en el equipo de Checo

Red Bull Racing, y especialmente Max Verstappen, han comenzado 2024 de manera incluso más dominante que en los últimos años. El concepto modificado con 'zeropods' ha funcionado bien hasta ahora, ya que el holandés ganó ambas carreras. Por su parte, Sergio Pérez finalizó segundo en dos ocasiones.

Tanto en Bahréin como en Arabia Saudita, Charles Leclerc fue un retador audaz y Pérez estuvo a 0,4 segundos y 0,2 segundos del ritmo de carrera de Verstappen. Sin embargo, Pérez también parece poder sacarle mucho partido al coche.

Ferrari tendrá que conformarse con un claro segundo puesto por el momento, tal como ocurrió en 2022. Charles Leclerc y Carlos Sainz ya terminaron en el podio, pero terceros.

Sin embargo, hay motivos para la esperanza y el rendimiento del coche el domingo será sin duda positivo. Ferrari siempre tuvo dificultades con la degradación de los neumáticos y la consistencia el domingo, pero esto no se notó durante las dos primeras carreras. Por ahora el equipo es claramente más rápido que McLaren y Mercedes, pero más lento que Red Bull.

3. McLaren

Detrás de Red Bull Racing y Ferrari, Mercedes y McLaren claramente luchan por el estatus de tercer equipo en la F1. Los pilotos se enfrentaron a menudo durante las carreras en Bahréin y Arabia Saudita, y Lewis Hamilton, entre otros, se batió en duelo con Oscar Piastri y Lando Norris. Sin embargo, también ha quedado claro que Ferrari y, ciertamente, Red Bull Racing son actualmente más rápidos.

4. Mercedes

En Mercedes, después de dos carreras, está claro que el nuevo concepto una vez más no parece funcionar como se esperaba. George Russell se siente más cómodo que Hamilton con el W15, algo que también ocurría con los conceptos anteriores.

Russell ciertamente compitió por un lugar en el podio en Bahrein, pero finalmente tuvo que abandonar debido a problemas. En Arabia Saudita el equipo no estuvo cerca de subir al podio. A menos que el equipo logre diseñar una mejora importante y exitosa, no parece probable que esto suceda con frecuencia durante el resto de la temporada.

5. Aston Martín

En lo que va de 2024, Aston Martin ha demostrado que, aún más claramente que el año pasado, es el quinto equipo de la parrilla. Los equipos detrás de Aston Martin no han podido acercarse a Aston Martin en las dos carreras hasta el momento, mientras que el propio equipo apenas puede seguir el ritmo de los cuatro mejores equipos.

Fernando Alonso ciertamente está haciendo lo mejor que puede y ocasionalmente se elevará por encima del auto, como en Arabia Saudita, pero en su mayor parte será una batalla por P8 a P10 o simplemente fuera de los diez primeros.

Haas estuvo relativamente ausente en Bahréin, con Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg fuera de los diez primeros o incluso al final del grupo. En Arabia Saudita, sin embargo, el equipo estadounidense fue claramente el mejor equipo en el centro del campo e incluso estuvo cerca de Aston Martin.

Especialmente el sábado, el coche parece volver a estar en buenas condiciones, y la principal pregunta es si el rendimiento durante la carrera de 2024 se parecerá más a la carrera de Bahréin o a la de Arabia Saudita.

Williams tuvo principalmente problemas técnicos al comienzo de esta temporada que arruinaron las dos carreras. Alexander Albon y Logan Sargeant realizaron dos veces una carrera bastante invisible, donde nunca estuvieron cerca de los puntos.

Williams no parece haber dado el paso que muchos esperaban a principios de 2024. Los problemas, especialmente el domingo, todavía parecen existir y el medio sigue siendo el lugar donde se encuentra actualmente el equipo.

8. Visa Cash App RB

Visa Cash App RB entró en la temporada con la idea de querer competir por puntos de forma estable. Esto no funcionó en Bahréin, pero el equipo terminó decimotercero y decimocuarto y luchó durante mucho tiempo por estar entre los diez primeros.

Sin embargo, en Arabia Saudita el ritmo no fue el mismo, especialmente en el caso de Daniel Ricciardo. Tanto Ricciardo como Yuki Tsunoda están compitiendo por un asiento en Red Bull Racing, pero la pregunta es si tendrán el coche para ello en 2024.

9. Sauber Stake F1

Hasta ahora, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu han conducido principalmente la retaguardia con el coche verde/negro. En Bahréin, a pesar de las capacidades del coche, Zhou compitió por la décima posición durante mucho tiempo, pero finalmente no pudo mantener los coches de Aston Martin detrás de él.

En Arabia Saudita el equipo no logró un buen ritmo de carrera. Parecen centrarse en 2026 y no realmente en esta temporada y la próxima, no parece poder o querer hacer demasiado al respecto sin sacrificar partes de los preparativos para 2026. .

10. Alpine

La temporada 2024 ha comenzado de forma horrorosa para Alpine. Se han ido dos dirigentes importantes, siguiendo los pasos de todas las personas que se fueron o fueron despedidas el año pasado.

Desde el punto de vista deportivo, la cosa es aún peor. Tanto en Bahrein como en Arabia Saudita, Alpine fue el equipo más lento y con problemas importantes. El coche es demasiado pesado y poco estable, el inicio que ya temía Alpine se ha hecho realidad.

Conclusión

El orden jerárquico, después de dos carreras en 2024, se puede dividir en unos pocos grupos. Red Bull está en su propio mundo, seguido de Ferrari. Mercedes y McLaren están entonces en su propio grupo, siendo Aston Martin claramente el quinto equipo.

Luego, Haas lidera el grupo medio, que también está formado por Williams y Stake F1 Team. Por ahora, Visa Cash App RB parece estar solo en este grupo, con Alpine claramente como el equipo detrás.