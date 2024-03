Alonso, PROTAGONISTA en Red Bull

Fernando Alonso misteriosamente se ha convertido el protagonista de las publicaciones de Red Bull sobre el Gran Premio de Australia.

Ha comenzado la semana de carrera en el Gran Premio de Australia a correrse en Melbourne y para sorpresa de todos, Alonso ha destacado por su protagonismo en las publicaciones del equipo austriaco sobre la carrera.

En medio de todo lo relacionado al carrusel de pilotos que se desató desde el anuncio de Lewis Hamilton a Ferrari para la siguiente temporada, muchos han estado al pendiente del español que termina contrato con Aston Martin al final de esta campaña.

Mientras Checo Pérez está en su último año de contrato y Max Verstappen es parte de la guerra civil que se desarrolla dentro de Red Bull en la búsqueda de poder absluta contra Christian Horner, el nombre del español ha salido como posible piloto emergente si Max deja la escudería.

Las redes sociales de la escudería campeona han tenido diferentes publicaciones donde se puede ver la constante del piloto de Aston Martin en las diferentes fotografías.

En una serie de cuatro fotografías, Alonso aparece en tres de ellas. Primero, Fernando se asoma con Verstappen, en la segunda que aparece está en el podio junto a Max y Lewis Hamilton y finalmente en la última que sale es en una rueda de prensa en la que de nuevo están Fernando y Max sentados juntos.

