Ángel Armando Castellanos

Sábado 18 Febrero 2023 07:44

Carlos Sainz tuvo un 2022 lleno de altibajos muy marcados. Aunque deseaba ganar más carreras y ser más constante, cree que eso le ha servido para ser un mejor piloto.

El español fue -junto a Fernando Alonso- el conductor con más abandonos (seis), pero también ganó sus primeras pole positions y su primer Gran Premio.

“Creo que la experiencia que he ganado será muy buena para mí. A eso me refería cuando hablaba de mejorar, analizar y transferir toda esta experiencia que obtuve del año pasado a este año. Ha sido muy útil”, aseguró en palabras recogidas por Motorsport.

Vivirá su tercera temporada en la Scuderia. Asume que desde el inicio avisó que podía competir, aunque las cosas cambiaran en el segundo.

"Mi primer año en Ferrari demostré que estaba listo sin importar las condiciones, pero el año pasado me encontré en una posición diferente. Es una larga carrera para un piloto de F1.

"Siempre habrá autos hechos para ti en los que puedes dar vueltas extraordinarias sin ningún esfuerzo, así es. Además, habrá herramientas en las que sientas pequeñas deficiencias, por mucho que lo intentes", reconoció.

Aprendizaje

Carlos había estado en equipos que apostaban por ser El Mejor del Resto, incluyendo al Cavallino Rampante de 2021 (acabó cuarto a nivel colectivo). El salto del ciclo anterior lo ayudó a ver las cosas de otra forma.

"Es cierto que aprendí mucho peleando al frente el año pasado, definitivamente es diferente a pelear en el medio. El nivel de desafío, el nivel de gestión, cómo ganar una carrera, cómo obtener la pole position, estas son cosas que no me he encontrado en nueve años", agregó.