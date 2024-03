Checo se alejaría de la F1 por ESTO

Sergio Pérez, corredor de Red Bull Racing, reveló la pasión que lo pudo haber alejado de la Fórmula 1.

En una dinámica con el equipo de redes sociales de su escudería, el piloto nacido en Jalisco contó uno de sus secretos y respondió así sobre lo que le hubiera gustado hacer fuera de la pista: "Ser abogado. Creo que es una de las cosas por las cuales me hubiera inclinado si no hubiera sido piloto.

"Toda mi familia, mi papá, mi hermano, siempre han estado involucrados en los autos. Me gusta mucho el trabajo de oficina, de tener un trabajo normal, una vida como más establecida en un lugar, ser abogado. Creo que es una de las cosas por las cuales me hubiera inclinado si no hubiera sido piloto.

"Me gusta la área fiscalista, por ejemplo, penal. También tiene la parte social que es muy importante, estructurar familias. Pero mi pasión sin duda es el deporte. Ir en busca de este sueño", reveló.

Checo se ha logrado subir a los dos primeros podios de 2024

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano seguirá para el próximo campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.

Aunque tiene 34 años, Checo está lejos de pensar en el retiro de la máxima categoría del automovilismo.