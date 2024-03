Las 7 conclusiones tras el GP de Arabia Saudita

Max Verstappen ganó el pasado fin de semana el Gran Premio de Arabia Saudí de F1 por trece segundos, consiguiendo su segundo triunfo de la temporada y completando sin fallo el díptico en Oriente Medio. Sin embargo, además del dominio de Verstappen, se podrían sacar más conclusiones.

Mucha gente veía venir que Red Bull Racing comenzaría el 2024 como terminó el 2023, pero además de eso, en el Gran Premio de Arabia Saudita pudimos constatar algunas de las otras historias de la parrilla para esta temporada.

A continuación, en GPFans te traemos 7 conclusiones después de ver a todos los pilotos en el Gran Premio de Arabia Saudita.

1. Red Bull domina en Jeddah

En Arabia Saudita no fue sólo Verstappen quien dominó. Sergio Pérez, que también hizo una buena carrera en Bahréin. Pudo repetir su gran actuación en Jeddah y estuvo en promedio 0,2 segundos por detrás de Verstappen en términos de ritmo de carrera en lugar de 0,4 segundos.

El asesor Helmut Marko concluyó después de la carrera que el mexicano podía hacer los mismos tiempos de vuelta que el holandés durante el segundo stint y así cruzar la meta en P2.

Red Bull ya ha indicado que sólo espera no poder dominar en Mónaco y Singapur, debido al trazado de los 'circuitos'. En cualquier caso, por ahora está claro que no hay límite para Red Bull, y en especial para Verstappen.

2. Ferrari, por delante de McLaren , Mercedes y Aston Martin

Detrás de los dos pilotos de Red Bull, Ferrari volvió a parecer el más cercano a Red Bull con Charles Leclerc. El monegasco volvió a tener algunos problemas durante la carrera y tuvo que conformarse nuevamente con la tercera posición, pero mirará con satisfacción el primer podio de 2024.

Sobre todo porque Ferrari, además de causar una fuerte impresión durante la clasificación, como en el pasado. dos temporadas, parece mucho mejor y más estable este año durante las dos primeras carreras.

3. Impresionante debut de Bearman

Esta observación fue confirmada por la carrera del debutante Oliver Bearman, que en realidad estaba en Arabia Saudita para conducir en F2. El británico tuvo que sustituir a Carlos Sainz enfermo a partir del viernes, FP3 después de que el español tuvo que ser operado de una apendicitis y por tanto no pudo correr las tres sesiones restantes del fin de semana.

Durante la clasificación, Bearman terminó undécimo y se quedó fuera de la Q3, pero el joven británico causó una gran impresión durante la carrera. Bearman adelantó a varios pilotos, no cometió ningún error y no fue mucho más lento en términos de ritmo de carrera que los mejores pilotos de F1.

Con un séptimo puesto final, Bearman dejó su huella en Jeddah, al igual que lo hizo Nyck de Vries hace dos años en Monza como sustituto de Alexander Albon. La pregunta ahora es si hay espacio en Haas, Stake F1 Team u otro equipo para 2025, o si volverá a ser F2.

4. Dificultades de estrategias

En Arabia Saudita la estrategia de los equipos falló rápidamente comenzaron a cambiar neumáticos. La mayoría empezó con el neumático medio, pero después de siete vueltas muchos pilotos decidieron optar por los duros gracias al choque Lance Stroll y el coche de seguridad.

Cuatro pilotos siguieron igual: Lando Norris, Lewis Hamilton , Nico Hülkenberg y Zhou Guanyu. Mientras que el resto, excepto Valtteri Bottas , completarían a partir de entonces la carrera con el neumático duro sin parada en boxes, esto lógicamente no se aplicaba a estos cuatro pilotos.

El único que realmente se benefició fue Hülkenberg. El alemán partía desde la 15ª posición y acabaría en la 10ª posición gracias a esta estrategia. Esto se debió en parte a que Kevin Magnussen hizo todo lo posible para contener al resto y dejar que Hülkenberg se alejara.

Esto incluyó dos penalizaciones de diez segundos por su conducción, algo con lo que Visa Cash App RB en particular no quedó contento después.

5. ¿Es Haas el equipo más fuerte del centro del campo?

Sin embargo, las cifras también muestran que, detrás de los cinco mejores equipos que compiten de manera estable por los puntos en 2024, Haas fue el equipo más rápido el fin de semana pasado. Hülkenberg y Magnussen estuvieron a 1,45 segundos y 1,91 segundos de media de la velocidad de Verstappen.

Los pilotos de Williams , Stake F1 Team y ciertamente Visa Cash App RB y Alpine estaban más lejos. Sin embargo, esto parece ser diferente cada fin de semana, dependiendo del circuito. La pregunta, sin embargo, es con qué frecuencia podrán estar entre estos equipos que lograrán puntos.

6. Visa Cash App RB carece de velocidad

El equipo que el fin de semana pasado no tuvo velocidad, además de Alpine, fue Visa Cash App RB. En Bahréin, el equipo parecía poder competir bastante bien por el puesto 11, pero en Arabia Saudita no fue nada parecido. Daniel Ricciardo, en particular , tuvo un domingo muy mediocre, en el que no pudo encontrar el ritmo y estuvo a punto de abandonar.

Mientras que el australiano terminó decimosexto, Yuki Tsunoda tuvo que conformarse con el puesto 14. Los pilotos también ocuparon los puestos 18 y 15 en términos de ritmo de carrera en Jeddah, a 2,24 segundos y 2,40 segundos de media por detrás de Verstappen.

7. Marko y Verstappen, próximas víctimas en Red Bull

También sucedieron muchas cosas fuera de la pista, esta vez Helmut Marko y Max Verstappen fueron víctimas de los medios. Marko dijo el viernes, tras los rumores sobre su futuro y su papel en el correo electrónico anónimo con supuestas pruebas contra Christian Horner, que tenía dudas sobre su futuro y no descartaba ser suspendido.

Tras una conversación con el director general Oliver Mintzlaff, esto ya se ha resuelto. Max Verstappen dejó claro que tiene una cláusula en su contrato que puede tener que ver con Marko, y además dijo a los medios que su futuro también depende de lo que pase con Marko.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, insinuó al menos dos o tres veces que estaría interesado en Verstappen si se marchara gracias a la salida de Marko o la incertidumbre sobre el futuro dentro de Red Bull Racing. La pregunta ahora es quién será el próximo dentro de dos semanas, cuando la F1 esté en Australia.