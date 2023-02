Aloisio Hernández

Viernes 17 Febrero 2023 13:54

Pierre Gasly aseguró que "no mira" a Fernando Alonso a pesar de su extraordinaria trayectoria y el impulso que le dio a Alpine durante las dos temporadas que estuvo en la escudería.

Gasly tenía un contrato para permanecer en AlphaTauri para 2023, pero llegó a Alpine luego de desarrollos inesperados en el mercado de pilotos a mitad de temporada del año pasado.

Relacionado: Fernando Alonso: Tengo el auto más bonito de la parrilla

El equipo con sede en Enstone perdió tanto a Alonso, quien se fue a Aston Martin, como a su reemplazo previsto, Oscar Piastri, quien se mudó a McLaren.

Por lo tanto, la escudería se acercó a AlphaTauri, quien liberó a Gasly para unirse a ellos junto a Esteban Ocon para la temporada 2023. Pierre dice que no se siente bajo una presión adicional para desempeñarse mientras reemplaza al bicampeón mundial Alonso.

“Literalmente no miro a Fernando en absoluto. Ha hecho esta carrera, una carrera increíble, y solo me estoy mirando a mí mismo y a mi propia carrera. Quiero ser campeón mundial algún día. Quiero ganar carreras. Quiero llevar a Alpine a la cima y eso es todo en lo que me estoy enfocando.

Gasly y Ocon con los nuevos A523

“Creo que el equipo ha aprendido mucho con Fernando, lo cual es bueno, y lo que sea que le hayan quitado lo llevará adelante en el futuro.

"Depende de nosotros ahora con Esteban trabajar de la mejor manera posible para mantener esa evolución y mantener el progreso que hemos estado viendo en los últimos años y cerrar esa brecha con los tres primeros”, señaló.

Compromiso máximo

Después de completar un shakedown del A532 en Silverstone con Ocon a principios de semana, Pierre tendrá solo tres días de pruebas de pretemporada en Bahréin antes de que comience la temporada, que compartirá con su compañero de equipo.

El francés confía en que estará completamente al día rápidamente, a pesar del tiempo limitado de preparación: “Si me preguntas, quiero estar al 110% desde el primer día.

"Pero luego tengo que ser objetivo y realista, nunca se sabe realmente cuánto tiempo lleva. A veces es una carrera. A veces son tres carreras. A veces simplemente hace clic de inmediato. Así que soy muy abierto de mente al respecto.

“Como digo, me siento muy confiado, muy cómodo y el equipo me ha brindado todos los entornos necesarios para sentirme como en casa y sentirme cómodo para estar en mi mejor potencial para la primera carrera”, declaró.