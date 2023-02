Aloisio Hernández

Viernes 17 Febrero 2023 10:29

Fernando Alonso afirmó que tiene el monoplaza más bonito de toda la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2023.

El AMR23 es el monoplaza que Aston Martin le construyó al bicampeón del mundo para intentar llevar al equipo a luchar por los podios y victorias.

Luego del trago amargo que sufrió en sus últimos meses con Alpine, Alonso espera que su nuevo auto sea tan rápido como visualmente atractivo.

El AMR23

Hablando durante la presentación del coche en Silverstone, Fernando dijo: "Creo que es el coche más bonito de la parrilla, eso seguro, ahora hay que asegurarnos de que sea rápido también", declaró.

Altas expectativas

Pedro de la Rosa, ex piloto y embajador de la escudería, también estuvo durante la presentación y compartió su veredicto sobre el nuevo AMR23: "Ya hemos presentado el coche para todos los empleados. Es la primera ver que hemos podido ver el coche nuevo y ha sido un momento muy emotivo.

"Todo lo que puedo decir es que parece rápido y estamos muy emocionados. Es increíble para mí estar aquí, estoy extremadamente orgulloso de ser parte de este equipo.

"No hay que olvidar que en 1998 llegué aquí, abrí la puerta y hablé con Eddie Jordan, era su piloto probador. Las cosas han cambiado y he aprendido mucho, he tenido un gran camino y tengo ganas de aprender en esta nueva etapa", dijo De la Rosa.