El gran ERROR de Haas con Oliver Bearman

La gran irrupción de Oliver Bearman en la Fórmula 1 ha comenzado a levantar los cuestionamientos sobre los jóvenes pilotos después de que no hubiera cambios en la parrilla, y se ha cuestionado porqué no está pilotando para un equipo como Haas ahora mismo.

El fin de semana pasado, Bearman se puso en el mapa durante el Gran Premio de Arabia Saudita. El joven británico causó sensación en Ferrari, como sustituto de Carlos Sainz.

Ahora parece que el plan era que Bearman compitiera exclusivamente con el equipo Haas este año, informa Auto Motor und Sport. La Fórmula 1 tiene en 2024 la estadística especial de que todos los pilotos que terminaron la temporada 2023 también aparecieron en la salida en 2024.

Sin embargo, esto también muestra una desventaja del deporte, porque es más difícil progresar como novato. Liam Lawson aprovechó el año pasado su oportunidad como sustituto de Daniel Ricciardo y Bearman ha hecho lo propio en Jeddah, pero aún así, ninguno tiene un asiento asegurado pronto en la parrilla

¿En qué consiste el reclamo de los pilotos jóvenes y cuál será el futuro de Bearman?

Anteriormente, Theo Pourcharie, vigente campeón de la F2, comentó que era un poco frustrante ganar la categoría que es antesala para la F1, y aún así no tener garantía de llegar a ella, proponiendo que mínimo el campeón de la categoría debería tener un año de prueba en F1 como mérito por ganar la categoría previa.

Bearman ya participó en un entrenamiento libre para el equipo Haas la temporada pasada y el jefe del equipo, Ayao Komatsu, quedó muy impresionado.

Según el medio alemán, también era la intención que el británico debutara oficialmente con la escudería estadounidense esta temporada, como uno de los nuevos rookies del año.

Sin embargo, el Haas del año pasado no fue un coche de primer nivel y, en parte debido a los problemas, no se realizó el cambio para este año. Eso no significa que se hayan perdido oportunidades, porque Bearman parece ser el candidato a ocupar el puesto en el equipo de carreras estadounidense el próximo año.

El piloto reserva de Ferrari, de 18 años, tuvo que sustituir a Sainz en un momento dado el fin de semana pasado. Bearman había conseguido la pole position en la Fórmula 2 el viernes, pero tuvo que trabajar para el equipo más legendario del paddock de la Fórmula 1.

Aunque eso le supuso una presión extra, logró clasificarse en un meritorio 11.º puesto. Durante la carrera tuvo varias peleas, pero logró no meterse en problemas. Al final, cruzó la meta en séptimo lugar y, por tanto, suma seis puntos.