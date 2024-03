Checo revela DETALLES ÍNTIMOS de su relación con Alonso

Sergio Pérez reveló detalles sobre su relación con Fernando Alonso y otros pilotos de la Fórmula 1.

En una dinámica con el equipo de redes sociales de Red Bull, el corredor mexicano respondió así cuándo le preguntaron por sus amigos más cercanos en la parrilla: "Hispanohablantes, ya sabes, Carlos, Fernando. Lance, es un buen amigo", señaló el número 11 de Red Bull.

“Who is your closest friend on the grid?”

Checo: “Carlos, Fernando, Lance”🫶🏻 pic.twitter.com/lrfzomQAWK