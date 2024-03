Fernando Alonso sufre TERRIBLE filtración

Fernando Alonso y Aston Martin han sufrido una terrible filtración durante el Gran Premio de Arabia Saudita.

El choque de Lance Stroll en el Jeddah Corniche Circuit provocó que los comisarios tuvieran que levantar su auto con una grúa. Esto, inevitablemente, dejó expuesto al mundo entero el fondo plano del AMR24 del bicampeón del mundo.

Aunque es muy pronto en la temporada, ciertamente ningún equipo desea que se revelan sus "secretos" o ideas ante una Fórmula 1 que, obviamente detrás de Max Verstappen, está bastante cerrada.

WARNING +18 - Never crash your F1 car, because one thing is guarenteed... your floor will make the interweb.



Take a look at the Aston Martin AMR24 FLOOR captured by F1 photographer - Michael Potts#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/UPRwxervFz