Ángel Armando Castellanos

Viernes 17 Febrero 2023 05:43

Carlos Sainz piensa que la FIA se equivocó al prohibir mensajes políticos no autorizados a los pilotos. Aunque él no tiene ideas duras respecto a muchos temas, advierte que la censura afectará a la Fórmula 1.

“Personalmente, no creo que me afecte mucho porque nunca he sido un piloto que haya tomado posturas muy fuertes.

“Siempre utilizo mis redes sociales para expresar mis preocupaciones o mis valores, como hacen todos los atletas hoy en día, pero sinceramente, creo que es un llamado muy complicado hecho por la FIA para tratar de prohibir repentinamente esta libertad de expresión o la libertad de expresarse. y sus preocupaciones sobre el mundo moderno", aseguró a Sky Sports.

Por lo tanto, no lo ve como la mejor idea, porque al final la más perjudicada sería la propia categoría.

“Creo que podría resultar contraproducente en algún momento”, agregó.

Reglas claras

Sainz pidió que las normas sean lo más específicas posibles para saber qué pasará con quien levante la voz sobre temas no permitidos.

“Además, creo que todos debemos sentarnos y ver exactamente cuáles son las sanciones por hablar, por no hablar y cómo nos van a tratar”, añadió.