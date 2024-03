La HORROROSA experiencia de Sainz en Arabia Saudita

Carlos Sainz ha sido una de las notas complicadas del día en Arabia Saudita debido a un problema estomacal y de fiebre que no le permitió estar en su mejor forma física durante las pruebas libres en Jeddah.

Sainz ha tenido un jueves muy complicado en Arabia Saudita después de presentar un cuadro gripal que lo disminuyera fisicamente sus capacidades, haciéndole más difícil correr.

El español llegó a las instalaciones de Jeddah con fiebre, pero aún así logró completar de buena manera el programa de la escudería, compitiendo aún así a su compañero de equipo, Charles Leclerc, que tuvo sus propias complicaciones.

En palabras para MARCA, Sainz habló sobre las dificultades que se le presentaron en las primeras dos sesiones de prácticas.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre las sesiones de práctica en Jeddah?

"Fue un día muy difícil después de estar enfermo durante las últimas 24 horas. Ha sido muy difícil y duro para mi", declaró el piloto español.

"Hoy he intentado mantenerme en tránsito y aprender lo máximo posible del coche, sin empujar demasiado los límites, ya que no me sentía bien del todo", agregó..

"Conseguimos completar el programa sin problemas y espero que mañana me pueda sentir mejor, aunque probablemente no sea al 100%. Mañana me sentiré mejor y podré buscar más el límite del coche, me tomaré un descanso y seguro que estaré más fuerte", mencionó.

"El circuito tiene muchos puntos de alta velocidad y es muy exigente para el coche y para el piloto, pero conseguimos completar el programa muy bien. Esos tiempos fueron más míos que del coche, para ser honestos, aunque es muy difícil leer los tiempos en los libres", finalizó.