La victoria de Sergio Pérez en Mónaco no fue pasada por alto en Netflix, y luego de varias críticas el año pasado, dedicarán un episodio completo de Drive To Survive al triunfo histórico del mexicano.

La temporada 5 de la documentación serie de Netflix se estrena este próximo 23 de febrero, y este jueves publicaron el último tráiler previo al estreno.

Relacionado: VIDEO: Checo, Sainz y Alonso, presentes en el nuevo tráiler de DTS

Next-Gen Auto fue uno de los medios que tuvo acceso a la proyección de la temporada, y escribieron algunas cosas interesantes al respecto.

Parte de mencionar las peleas de los jefes de equipo de Red Bull, Mercedes y Ferrari, esto fue lo que dijeron de la participación de Checo Pérez: "El episodio 4 trata en particular de dos Grandes Premios de Ferrari, en momentos cruciales de la temporada en los que Red Bull se hizo cargo.

"El quinto episodio gira en torno a Sergio Pérez, entre sus dificultades y su redención monegasca", afirmaron.

En temporadas anteriores hubo una serie de críticas a la producción porque el mexicano aparecía poco, o nada. Parece que sus éxitos deportivos han obligado a la empresa a darle mayor importancia.

A continuación puedes ver el último adelanto de la nueva temporada de la docu-serie que protagoniza la máxima categoría del automovilismo.

Excitement levels: 💯



Drive To Survive, Season 5 is almost here… pic.twitter.com/bgXqfgqIPr